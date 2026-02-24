El Gobierno español desclasifica los documentos del intento golpista de 1981

La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, indicó que se trata de toda la documentación sobre la asonada militar que hasta ahora era clasificada y "que se ha encontrado".

Son 153 "unidades documentales" de acceso público por investigadores, historiadores, periodistas y cualquier otra persona interesada en unos hechos históricos ocurridos hace 45 años, cuando la democracia española comenzaba a consolidarse.

Su difusión ya "no supone un riesgo real y presente", argumentó la ministra Saiz, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijera el lunes que "la memoria no puede estar bajo llave".

Aquel día de 1981, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero irrumpió pistola en mano en el Congreso al mando de un grupo de agentes de esa policía militarizada y secuestró a los diputados y al Ejecutivo, que estaban reunidos en pleno para votar la elección de un nuevo presidente del Gobierno.

Varios jefes militares se unieron a la rebelión, que se frustró cuando el rey Juan Carlos, jefe de las Fuerzas Armadas, ordenó a las autoridades civiles y castrenses, en un discurso televisado, que tomaran las medidas necesarias "para mantener el orden constitucional".

Esos documentos podrían ayudar a aclarar algunas preguntas que han rondado todo este tiempo sobre el intento golpista, cuestiones como si fueron juzgados todos los que estuvieron realmente implicados en la conspiración, quién pudiera tener conocimiento previo aunque no participación directa; y el papel de los servicios de inteligencia y del rey.