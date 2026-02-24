El jefe del Comando Sur de Estados Unidos anuncia que volverá a visitar Venezuela

El objetivo, como explicó el militar en su cuenta de X, es "impulsar el plan de tres fases" del presidente estadounidense, Donald Trump, para la nación caribeña, que consiste en sendas etapas de "estabilización, recuperación y transición".

El general Donovan, que lidera el comando encargado de operaciones en Latinoamérica y el Caribe, aseguró que "la colaboración del gobierno estadounidense con las autoridades interinas (venezolanas) apoya la estabilización de la seguridad interna de Venezuela, su recuperación económica y la transición hacia una nueva era".

Donovan ya visitó por sorpresa la semana pasada Caracas, donde se reunió con miembros del Gobierno de la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, y personal diplomático estadounidense.

Su mensaje llega a punto de que se cumplan dos meses de la intervención del Pentágono en Venezuela que culminó en la captura del que fuera presidente del país caribeño, Nicolás Maduro.

Desde entonces, las relaciones diplomáticas entre EE.UU. y Venezuela se han reactivado y el pasado 31 de enero llegó a Caracas la nueva encargada de negocios estadounidense, Laura Dogu, para reabrir la misión del país norteamericano tras siete años de cierre.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, detalló en el Senado los planes del Gobierno Trump en Venezuela y aseguró que "la transición no será rápida ni fácil, ya que los procesos democratizadores son complejos".

Uno de los objetivos de la Administración Trump en Venezuela es abrir el sector energético y a empresas estadounidenses, darles acceso preferente a la producción y usar parte de los ingresos petroleros para que Caracas compre bienes estadounidenses.