El Kremlin informará a EE.UU. sobre el supuesto intento de Kiev de obtener armas nucleares

"Por supuesto, informaremos a los estadounidenses de todo (...), hablaremos especialmente de ello con los estadounidenses", dijo Yuri Ushakov, asesor presidencial, a la televisión pública.

Al dirigirse a la plana mayor del Servicio Federal de Seguridad (FSB) en el cuarto aniversario de la guerra en Ucrania, presidente ruso, Vladímir Putin, también denunció por parte de Kiev "intentos o planes de utilizar incluso un componente nuclear".

El Servicio de Espionaje Exterior (SVR) denunció este martes en un comunicado que Londres y París "trabajan activamente (..) en la entrega clandestina a Ucrania de componentes, equipamiento y tecnologías en esta esfera".

"Consideran que es necesario suministrar a Ucrania un 'arma milagrosa'. Kiev podría aspirar a condiciones más favorables para poner fin a la guerra si contase con bombas atómicas o al menos con una llamada bomba 'sucia'", señala la nota oficial

Como variante, añadió, "se estudia la ojiva nuclear francesa TN75 de los misiles balísticos de emplazamiento submarino M51.1".

Según la Inteligencia rusa, "Berlín sabiamente se negó a participar en esta peligrosa aventura".

"Sin lugar a dudas, esta información es extremadamente importante (...) desde el punto de vista de la amenaza que representa para todo el régimen de no proliferación nuclear, y más en el contexto de un conflicto bélico en el continente europeo", declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El representante del Kremlin añadió que "indudablemente tomaremos en cuenta esta información en el marco de las negociaciones (de paz) que se llevan a cabo".

"Se trata de una flagrante violación de todas las normas y principios del derecho internacional" en materia de no proliferación nuclear, zanjó.

Mientras, el presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, adelantó que la cámara de diputados se dirigirá a los parlamentarios franceses y británicos con la propuesta de conducir una investigación.