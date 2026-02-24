El presidente portugués viaja a RCA para visitar a las tropas lusas de la misión de la ONU

Según el programa publicado por el Gobierno de la RCA, Rebelo de Sousa visitará el cuartel general de la MINUSCA, donde tendrá una reunión de trabajo con el contingente portugués, formado por 150 soldados, cinco oficiales militares y ocho policías.

El mandatario portugués también se reunirá con su homólogo centroafricano, Faustin-Archange Touadéra, con quien se espera que aborde la condena a diez años de trabajos forzados del cooperante luso-belga Joseph Figueira Martin, al que las autoridades centroafricanas acusaron de estar en contacto con grupos rebeldes y de poner en peligro la seguridad del Estado.

Figueira Martin, trabajador de una ONG estadounidense detenido en mayo de 2024 en la República Centroafricana (RCA), fue condenado en noviembre de 2025 a diez años de trabajos forzados por varios cargos, un proceso en el que su defensa denunció irregularidades e incluso torturas.

De acuerdo con el Gobierno centroafricano, el presidente portugués tiene previsto cerrar su visita este mismo martes.

Rebelo de Sousa dejará el cargo el próximo 9 de marzo tras diez años en la Jefatura de Estado, donde será relevado por el ganador de las recientes elecciones presidenciales, el exministro socialista António Jose Seguro.