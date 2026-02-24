El sentimiento feminista retrocede entre los jóvenes de España

Son datos del Barómetro Juventud y Género de la fundación FAD, basados en las respuestas de más de 3.000 entrevistados, la mitad jóvenes de entre 15 y 29 años.

La investigación destaca la evidente disparidad que hay entre los jóvenes y cómo entienden la realidad social, como pone de manifiesto que la mitad cree que el feminismo es necesario para la igualdad y el mismo porcentaje prácticamente lo vincula a la manipulación política.

En la vida cotidiana, la juventud reúne amplios consensos igualitarios: el 81,8 % defiende la comunicación abierta como base de la pareja y el 77,4 % sitúa la igualdad de derechos y responsabilidades como elemento central de la relación.

Sin embargo, persisten estereotipos y experiencias de discriminación: solo el 17 % afirma no haberse sentido marginado nunca, siendo el aspecto físico y el género los principales motivos señalados.

El 48,9 % de jóvenes percibe grandes desigualdades de género en España; así lo piensan el 61,4 % de las chicas y el 36,7 % de los chicos.

En relación con el avance legislativo de España a favor de la igualdad de los últimos años, "está creciendo profundamente la idea de que los hombres están en desventaja o que nos hemos pasado de frenada", explicó este martes la investigadora Anna Sanmartín.

"Hoy son más los jóvenes que no se sienten feministas", constató la especialista, directora de investigación de Fad Juventud.

En comparación con el conjunto de la población española, se sitúa por debajo: el 42,1 % de la población general se define feminista. El apoyo al feminismo aumenta con la edad hasta los 30-39 años, donde alcanza el máximo (52,2 %).

En la población general, el 65 % cree que la igualdad entre hombres y mujeres contribuye a hacer una sociedad más justa, aunque lo piensan más las mujeres (72 %).

Cuando se estudian determinadas actitudes vinculadas al control en la pareja, en la población adulta estas ideas son sensiblemente menores. Un 20 % cree que se debe saber dónde está la pareja en todo momento, frente al 31 % de jóvenes.

El 27,3 % de las mujeres jóvenes declara que su pareja le ha revisado el móvil (17 % ellos) y el 26,6 % responde que le ha dicho con quién puede o no hablar (17,2 % ellos).

Además, cerca de la mitad se muestra de acuerdo con postulados ligados al amor romántico: el 48,4 % piensa que tener pareja implica una entrega absoluta a la otra persona.

En el hogar, el 56,2 % afirma que existe reparto igualitario de tareas, pero cuando no se produce, el trabajo doméstico recae principalmente en las mujeres (38,5 %), frente a un 2,3 % que señala que lo hacen los hombres.

En el ámbito laboral, aproximadamente un tercio de jóvenes niega la existencia de la brecha salarial de género, lo que refleja divergencias importantes en la comprensión de las desigualdades estructurales.