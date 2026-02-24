Entra en vigor en Colombia el arancel del 30 % a más de 60 productos ecuatorianos

La medida responde al gravamen anunciado el pasado 21 de enero por Ecuador y que comenzó a regir el 1 de febrero, mediante el cual ese país fijó una sobretasa del 30 % a las importaciones procedentes de Colombia al considerar insuficientes sus acciones para combatir de manera conjunta el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera.

Según el decreto publicado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, esa sobretasa constituye un "incumplimiento flagrante" del Acuerdo de Cartagena, que rige el comercio entre los países de la Comunidad Andina, y ha afectado de manera sustancial las condiciones normales de acceso al mercado, con consecuencias negativas para las exportaciones colombianas.

La norma precisa que el arancel se aplicará a 23 partidas arancelarias desagregadas en 73 subpartidas, que abarcan distintos productos agrícolas, alimenticios e industriales.

La decisión formaliza y amplía la respuesta que Colombia había anunciado semanas atrás, cuando informó de la imposición de gravámenes a decenas de productos ecuatorianos, como consecuencia de la creciente tensión comercial.

La disputa ha derivado además en otras medidas cruzadas, como la suspensión temporal del suministro de electricidad desde Colombia y el aumento por parte de Ecuador de la tarifa para transportar crudo colombiano por sus oleoductos.

En paralelo, Ecuador presentó reclamos contra Colombia ante la Comunidad Andina (CAN), mientras su ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, defendió el arancel impuesto por Quito por razones de seguridad fronteriza, aunque aseguró que el diálogo sigue abierto.

Colombia y Ecuador han sido tradicionalmente dos sólidos socios comerciales con un intercambio que en los últimos años ronda los 2.800 millones de dólares, con una balanza negativa para Ecuador de alrededor de 900 millones.