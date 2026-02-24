España blinda el veto a los espectáculos taurinos que se mofan de gente con discapacidad

El Consejo de Ministros aprobó un real decreto que añade a ese reglamento un apartado que precisa que "en cualquier caso, los espectáculos cómico-taurinos respetarán la dignidad humana, sin que puedan lesionar los derechos de las personas ni someterlas a mofa o denigración pública, en particular, de las minorías sociales, como la de las personas con discapacidad".

La Autoridad gubernativa competente, según se subraya, "no podrá autorizar espectáculos cómico-taurinos que infrinjan este mandato".

"Nunca más se puede consentir que la discapacidad se convierta en una causa de mofa o de risión para ganar dinero con ello", indicó en una rueda de prensa el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

En España la Ley General de la Discapacidad ya había prohibido en 2023 los espectáculos o actividades recreativas que atenten contra la dignidad de personas con discapacidad, pero a pesar del veto, se habían programado de forma esporádica 'shows' cómicos de ese tipo.

El pasado 2 de febrero el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) adelantó que "esta modificación constituye un paso relevante en la erradicación de prácticas discriminatorias y humillantes que, bajo la apariencia de entretenimiento o tradición, han perpetuado estereotipos ofensivos y atentatorios" contra esas personas.