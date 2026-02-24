España insta a las potencias con grandes arsenales nucleares a retomar el diálogo

"Por primera vez en décadas nos enfrentamos a un escenario sin límites vinculantes para los arsenales nucleares estratégicos", destacó en alusión a la expiración el pasado 5 de febrero del tratado New START, último sobre control de armamento atómico que mantenían Estados Unidos y Rusia.

Estados Unidos argumenta que es necesario involucrar a China en futuras negociaciones y tratados para el control del armamento nuclear, ante el rápido y opaco desarrollo de su arsenal.

En este contexto, una delegación estadounidense se reunió este lunes en Ginebra con otra de Rusia para tratar entre otras cuestiones la posibilidad de emprender negociaciones para un nuevo tratado de control de armas nucleares, y este martes prevé un encuentro similar con diplomáticos chinos, según pudo confirmar EFE.

Albares también mencionó en su alocución las tensiones en Irán, pidiendo al régimen de los ayatolás que "coopere plenamente con el Organismo Internacional de Energía Atómica y cumpla con sus obligaciones", a dos días de un nuevo encuentro negociador al respecto entre delegaciones estadounidenses e iraníes también en Ginebra.

El ministro instó asimismo a la comunidad internacional a impulsar la entrada en vigor del tratado de prohibición completa de ensayos nucleares y a retomar las negociaciones para prohibir la producción de material fisible destinado a armas atómicas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Advirtió por otro lado que el rápido desarrollo tecnológico "plantea nuevos desafíos a la seguridad", y en este sentido recordó que España, junto a Costa Rica, ha impulsado la creación de un panel científico internacional sobre inteligencia artificial en Naciones Unidas.

Además, este mismo mes, España ha acogido en A Coruña la tercera cumbre sobre una "IA responsable" en el ámbito militar, recordó Albares.