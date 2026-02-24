España limitará al 35 % la publicidad institucional en los medios de comunicación

Además, con ella se adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA), que entró en vigor el pasado 8 de agosto y que es directamente aplicable en los 27 estados miembros de la Unión Europea.

Sólo con la aparición de las nuevas plataformas digitales en estos últimos 20 años se justificaría modificar la ley "porque ha cambiado completamente el mercado publicitario", pero es que además "hay un plan de acción por la democracia a nivel europeo y nacional", subrayó el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

"La publicidad del sector público cumple un papel esencial de información a los ciudadanos, pero no se puede convertir nunca en un medio de compra de medios", afirmó López.

La cifra del 35 % ha sido consensuada con el sector y todos los medios que la superen no podrán optar a publicidad estatal, con lo que se pretende evitar que la "subsistencia económica" de un medio "dependa de los fondos públicos, garantizando así su independencia", subrayó el ministerio.

Este límite del 35 % no se aplicará a los medios y plataformas cuya cifra de negocios no supere los dos millones de euros y cuya audiencia se concentre, al menos en un 70 %, en el ámbito de tres comunidades autónomas (regiones) limítrofes como máximo. Estas condiciones deberá certificarlas un agente externo independiente de forma anual.

Los medios y plataformas digitales que quieran recibir publicidad estatal deben cumplir los requisitos de transparencia que fija el EMFA: deberán hacer pública su denominación, los nombres de sus titulares directos o indirectos que posean paquetes accionariales que les permitan ejercer influencia sobre su funcionamiento y el importe total anual de fondos públicos destinados a publicidad estatal que se les ha asignado.

La planificación y difusión de las campañas se realizará, preferentemente, a través de soportes de medios de comunicación de carácter informativo, es decir, "aquellos que ofrezcan noticias y contenidos sobre cuestiones de actualidad y con responsabilidad editorial sobre la elección del contenido informativo", aclara el ministerio.

Además de la publicidad institucional, la norma regula también la publicidad de carácter industrial, comercial o mercantil.