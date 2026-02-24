Estudios apuntan efectos de preeclampsia en el sistema cardiovascular tras años del parto

Las investigaciones responden a la necesidad de comprender mejor el aumento del riesgo cardiovascular en mujeres que han sufrido preeclampsia, un fenómeno conocido, pero del que todavía no se han precisado las bases biológicas.

"Hasta ahora, sabíamos que existía un mayor riesgo a largo plazo, pero faltaban datos que ayudaran a entender qué cambios persisten y en qué órganos", explica en un comunicado el autor de ambos trabajos, el doctor Pablo García Manau.

Sin embargo, no se encontraron diferencias en el grosor íntima-media carotídeo, un marcador que mide el posible daño estructural de las arterias, lo que indica que no hay deterioro físico permanente en este periodo de seguimiento.

Los investigadores concluyen que la disfunción placentaria puede dejar una huella biológica diferenciada en el sistema cardiovascular femenino y advierten que "quienes no desarrollan la enfermedad clínica no están completamente libres de riesgo".

Estos resultados se enmarcan en el estudio CARDIOMOM (Cardiovascular Risk Assessment in Young Women After Index Pregnancy with and without Placental Complications), un proyecto del IR Sant Pau que busca mejorar las estrategias de seguimiento y prevención en el posparto.