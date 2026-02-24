Exconcejal de Caracas asegura que el Gobierno "no tiene voluntad de cambio" tras amnistía

"El régimen no tiene una voluntad genuina de cambio, porque si no la amnistía hubiese sido, de verdad, un proceso para reconciliar el país y no un proceso discrecional, viciado", manifestó Armas, en una actividad en la Universidad Central de Venezuela, la principal del país y donde el opositor ejerció como profesor.

Asimismo, consideró que la Ley de Amnistía es "insuficiente" y, por tanto, llamó a los venezolanos a "presionar" para que se logre la liberación de los más de 600 presos políticos que contabiliza la ONG Foro Penal.

"Nadie puede descansar en este país hasta que no salga el último de los presos políticos", subrayó.

Armas instó a las autoridades que "tienen las llaves" a abrir las celdas de los presos políticos y a "depurar" el sistema judicial que, a su juicio, "no sirve" y es "un desastre".

"No tienen capacidad para llevar estos casos de la ley de amnistía", sentenció.

Armas fue detenido en diciembre de 2024 y excarcelado con medidas cautelares -como prohibición de salida del país- el pasado 8 de febrero, día en el que denunció que fue "torturado" durante su tiempo en prisión.

"Me llevaron a una casa clandestina que utilizan para las torturas. (…) Allí fui torturado, utilizaron la asfixia mecánica", declaró entonces Armas, quien lideró la organización en Caracas de la campaña del opositor Edmundo González Urrutia frente a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024.

Un total de 2.021 personas, quienes tenían medidas cautelares, obtuvieron libertad plena y, por otra parte, 177 presos han sido beneficiados por la Ley de Amnistía, dijo el lunes el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria para el cumplimiento de la norma.

La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos, confirmó este martes que ha verificado la liberación de 109 personas en Venezuela tras la aprobación de la Ley de Amnistía, mientras que contabiliza que otras 545 personas han sido excarceladas desde el 8 de enero.

La organización diferencia liberaciones plenas de excarcelaciones, ya que en estas últimas los beneficiados salen de prisión, pero con libertad condicional y medidas cautelares, como la prohibición de salida del país o régimen de presentación periódica ante tribunales.