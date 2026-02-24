Febrero está siendo el mes más lluvioso de los últimos 47 años en Portugal

En un comunicado, el organismo señaló que el periodo comprendido entre noviembre de 2025 y el 15 de febrero de 2026 fue excepcionalmente lluvioso en Portugal continental, situándose entre los más pluviosos de las últimas décadas.

En este periodo, el total acumulado tras las precipitaciones fue de 819,2 litros por metro cuadrado, lo que corresponde al doble del valor medio, siendo el séptimo valor más alto desde 1931.

A estas alturas del año, más de la mitad de los distritos ya han alcanzado o superado el valor medio anual de precipitación. En Faro, capital de la región del Algarve (sur del país), el total acumulado ya supera el valor medio de un año completo.

En cuanto a enero, que estuvo marcado por el paso de cinco depresiones (Francis, Goreti, Ingrid, Joseph y Kristin), fue el segundo más lluvioso desde el año 2000.

En gran parte de las regiones centro y sur, los valores mensuales en este periodo se situaron entre un 250 % y un 350 % por encima de lo normal, mientras que la mayor ráfaga de viento registrada alcanzó los 177,8 km/h en la base aérea de Monte Real.

Por su parte, 2025 fue el tercero año más lluvioso desde 2000, con un total anual de 1064,8 litros por metro cuadrado (130 % más que la media) y el quinto más cálido desde que se tienen registros, con seis olas de calor, incluida una con características excepcionales.

Asimismo, el IPMA informó de que, desde que comenzó el año hidrológico el pasado 1 de octubre y hasta el 15 de febrero, el acumulado por las precipitaciones es de 905,6 litros por metro cuadrado, lo que corresponde a 1,8 veces el valor medio y supera el año hidrológico 2000/2001, hasta ahora referencia de los últimos 25 años.

Como consecuencia, hay una saturación generalizada de los suelos en el país, con casos de sobresaturación en el norte y el centro, lo que aumenta el riesgo de inundaciones y la inestabilidad de las laderas.