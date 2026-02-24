Filipinas investiga el paradero de los cómplices de Duterte ante el proceso en La Haya

En una rueda de prensa, Remulla aseguró que su cartera está "rastreando a personas vinculadas" con la campaña antidrogas del expresidente, en caso de que la Corte Penal Internacional (CPI) emita órdenes de arresto como hizo con el exmandatario de 80 años, acusado de crímenes contra la humanidad.

"Hay personas nombradas como co-conspiradores, pero aún no hay orden de arresto, por lo que no tenemos un documento procesable. Sin embargo, ya estamos rastreando a las personas, a los nombrados, para saber dónde están", dijo el funcionario.

Remulla se negó a dar nombres de personas señaladas por el caso y adelantó que un par de ellas se encuentran en otros países.

Al respecto, la agencia pública de Filipinas (PNA) señala que los nombres de los senadores Ronald 'Bato' De La Rosa, quien fue jefe de la Policía durante la campaña antidrogas, y Christopher 'Bong' Go, asistente personal de Duterte, han salido a relucir en el proceso de La Haya

La Fiscalía de la CPI dijo el lunes, en el inicio de la semana de audiencias de confirmación de cargos, que el expresidente estuvo en el centro de "un plan común" para "neutralizar" a delincuentes vinculados con las drogas mediante "asesinatos".

La Fiscalía también aseguró que el exmandatario ejerció un control efectivo sobre los autores de los crímenes que se le imputan y es "penalmente responsable" de tres cargos de asesinato e intento de asesinato en relación con su política antidrogas.

Según la acusación, los crímenes se habrían cometido entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019, primero en la ciudad de Davao, cuando Duterte era alcalde, y después en todo el país tras asumir la presidencia el 30 de junio de 2016.

El fiscal adjunto señaló que las víctimas incluidas en los cargos -78 en total entre asesinatos consumados y tentativas- representan "solo una fracción" de la violencia atribuida a esa campaña que, según la acusación, formó parte de un "ataque generalizado y sistemático contra la población civil" que causó miles de muertos.