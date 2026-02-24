Guatemala mide su capacidad de respuesta ante emergencias con un simulacro de terremoto

El simulacro tuvo lugar en la Ciudad de Guatemala organizado por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) en conmemoración del 50 aniversario del último gran terremoto que asoló el país, en febrero de 1976 y de magnitud 7,5 que causó más de 23.000 muertos, según los cálculos oficiales.

Más de un centenar de miembros de los cuerpos de socorro como los Bomberos, de la Cruz Roja y del Ejército fueron movilizados para atender más de 50 escenarios emergencias en los que hubo rescates terrestres, aéreos y acuáticos con participación de unidades caninas, de acuerdo con la información oficial.

Los socorristas demostraron su capacidad para atender conatos de incendios y rescates en infraestructuras destruidas, dijeron portavoces oficiales.

La secretaria de la Conred, Claudinne Ogaldez, recordó que a raíz del terremoto de 1976 se creó el Comité Nacional de Emergencia (CONE) por parte del Ejército para atender a las víctimas, y 20 años después se dio paso a la creación de la misma Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.

Las autoridades manifestaron que Guatemala ha avanzando en los planes de evacuación ante una emergencia, pero carece de preparación para lo que acontece después.

Según datos oficiales, en Guatemala interactúan tres placas tectónicas que son la de Norteamérica, la del Caribe y Cocos, y también tiene cuatro fallas geológicas que generan miles de sismos al año.

Durante lo que va de este año Guatemala ha registrado al menos 1.030 sismos de diferentes magnitudes, de los que al menos 20 han sido percibidos por la población. En 2025, esa cifra superó los 11.800, según datos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH).