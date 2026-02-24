Hamás acoge con satisfacción la condena de 20 países hacia medidas Israel en Cisjordania

"Acogemos con satisfacción la declaración emitida por 20 países árabes, islámicos y europeos, que condenaron los planes del gobierno de ocupación de ampliar las medidas destinadas a fortalecer su control y anexión de la Cisjordania ocupada", recoge el comunicado del grupo palestino.

Para los islamistas este comunicado es "un paso en la dirección correcta para hacer frente a los planes expansionistas de la ocupación, que violan flagrantemente el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de la ONU".

Los países firmantes del comunicado emitido ayer, lunes, son: Brasil, Francia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Indonesia, Irlanda, Egipto, Jordania, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Catar, Arabia Saudí, Eslovenia, España, Suecia y Turquía, así como la Liga de los Estados Árabes y de la Organización para la Cooperación Islámica y la propia Palestina.

En el texto, piden a Israel revocar la medida que permite -por primera vez desde 1967- reclasificar tierras en los territorios palestinos como "tierras estatales" israelíes, así como respetar sus obligaciones internacionales y a abstenerse "de acciones que resulten en cambios permanentes" en la situación jurídica y administrativa de los territorios palestinos.

Además, Hamás insta a todos los países firmantes y "a los del resto del mundo" a que traduzcan este comunicado "en medidas prácticas tangibles, imponiendo sanciones" que detengan "la anexión, el asentamiento colonial y desplazamiento forzado" en Cisjordania, pero también en la asediada Franja de Gaza.