Hernando de Soto queda fuera del Gobierno de Perú pese a anunciarse como primer ministro

El pasado domingo, la Presidencia de Perú había anunciado que De Soto, de 84 años, era el escogido por Balcázar para ser su mano derecha en el Ejecutivo peruano, cargo que juraría este martes en una ceremonia en el Palacio de Gobierno de Lima.

Incluso la oficina presidencial había anticipado que harían un viaje a comunidades nativas de Estados Unidos y Canadá, con la que trabaja De Soto, para promover "la unión del águila y el cóndor".

Sin embargo, a primera hora de esta tarde comenzaron a surgir rumores en distintos medios peruanos que apuntaban a que De Soto había declinado ser el primer ministro por diferencias con el nombramiento de ciertas carteras con personas de la órbita de los partidos de derecha que dominan el Congreso peruano y que auparon a Balcázar a la Presidencia, así como lo hicieron previamente con sus predecesores Dina Boluarte (2022-2025) y José Jerí (2025-2026).

Ante ello, De Soto salió a acallar los rumores y aseguró en una conversación telefónica con RPP que su intención era jurar como primer ministro a las 18.00 hora local (23.00 GMT), conforme estaba previsto.

Al llegar la hora señalada, comenzó a sonar el nombre de Denisse Miralles, la ministra de Economía y Finanzas durante el Gobierno del destituido José Jerí, quien finalmente apareció sorpresivamente en la ceremonia como primera ministra, sin mayor explicación hasta el momento de la ausencia de De Soto.

El economista, fundador y presidente del Instituto Libertad y Democracia (ILD), dedicado a la investigación económica de países en vías de desarrollo, plantea un capitalismo basado en la propiedad para luchar contra la pobreza y la informalidad, de modo que los títulos de propiedad a la población pobre sea su vía para acceder a crédito, emprender y mejorar su situación.

El político logró celebridad internacional al publicar el estudio económico 'El otro sendero' en la época en que la agrupación subversiva de tendencia maoísta Sendero Luminoso asolaba a Perú (1980-2000), una publicación que tuvo el respaldo de Mario Vargas Llosa.

De Soto fue asesor en temas económicos de la primera parte del Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) tras derrotar en las urnas a Vargas Llosa, además de dictadores africanos como el libio Muamar El Gadafi.

En 2021, lanzó su candidatura a la Presidencia de Perú por el partido derechista Avanza País y finalmente ocupó el cuarto lugar, y para 2026 también quería repetir como candidato, pero se retiró por discrepancias con el partido Progresemos.

Recientemente también sonó su nombre al aparecer citado en los archivos de Jeffrey Epstein, donde un contacto oculto del estadounidense le indicaba en 2010 que se había reunido con él, "supuestamente uno de los economistas vivos más grandes", pero que le había parecido "decepcionante" y que además le había pedido salir, lo que le resultó "asqueroso".