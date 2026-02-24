Identifican perfil inmunológico que predice el riesgo de infección en el mieloma múltiple

El miéloma múltiple es un cáncer de la sangre que se presenta en la médula ósea originado por la proliferación de las células plasmáticas, un tipo de células inmunitarias encargadas de producir anticuerpos.

Una de las principales complicaciones de esta enfermedad y causa frecuente de hospitalización son las infecciones, pero el conocimiento actual sobre la disfunción inmunitaria y su asociación con la infección es limitado.

Hasta ahora no era posible identificar con precisión el perfil inmunológico de los pacientes que presentan mayor riesgo, pero este estudio -liderado por investigadores del Cima Universidad de Navarra (norte de España) y del Grupo Español de Mieloma (GEM/PETHEMA)- ha analizado el perfil inmunológico de 1.800 personas en distintas fases de mieloma múltiple, con el fin de determinar las alteraciones específicas del sistema inmunitario asociadas a un mayor peligro de infección.

Los investigadores desarrollaron una puntuación de riesgo inmunológico capaz de estratificar a los pacientes según su probabilidad de sufrir infecciones.

El estudio ha conseguido “identificar que aquellos pacientes con dos o más alteraciones inmunológicas en linfocitos B,T y NK presentaron un riesgo significativamente superior", señala el investigador principal del Grupo de Mieloma Múltiple del Cima, Bruno Paiva.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, añade, "los marcadores identificados fueron validados en tres cohortes internacionales y pueden medirse mediante técnicas disponibles en laboratorios clínicos habituales, lo que facilita su posible incorporación a la práctica asistencial".

Estos resultados abren la puerta a una nueva medicina más personalizada, permitiendo identificar de forma precoz a los pacientes más vulnerables y reforzar en ellos las estrategias de prevención de infecciones con el objetivo de mejorar su seguridad y calidad de vida.