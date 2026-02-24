Incendio de más de 10.000 hectáreas se expande sin control en los Everglades en Florida

"El 'Incendio Nacional' ('National Fire') ardiendo en Florida ha explotado ahora a un tamaño de 25.000 acres. El incendio forestal se encendió ayer en la Reserva Nacional del Gran Ciprés", indicó la NOAA en un aviso.

El fuego, con cero ontención hasta esta mañana, crecía en el condado de Collier, al oeste de Miami, cerca del Refugio Nacional de la Pantera de Florida en los Everglades, zona de humedales de más de 610.000 hectáreas con más de 20 especies en peligro como felinos, cocodrilos y caimanes.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) alertó a los residentes de "baja visibilidad por la densidad del humo".

Además, las llamas se expanden en medio de las condiciones de sequía "severa" o "extrema" del sur de Florida, indicó la oficina del NWS en Miami, donde hay alerta por escasez de agua, y decenas de condados, incluyendo Collier, han prohibido fogatas por temor a incendios forestales.

"El comportamiento elevado del fuego es una preocupación para el sur de Florida esta tarde, pues 1) la combinación de la amplia sequía de severa a extrema a lo largo de la región y 2) aire muy seco podrían servir de base para un fuego más amplio", indicó el organismo en un pronóstico.

Los Everglades han ganado notoriedad también por la apertura el año pasado del centro de detención migratoria 'Alligator Alcatraz', que está a unos 64 kilómetros (40 millas) al sureste del origen del fuego, por lo que una imagen satelital muestra posibles impactos del humo.

Condados como el de Miami-Dade han emitido alertas por la escasez de agua, pues en Florida ha llovido menos de la mitad de lo normal, apenas 1,35 pulgadas (34,3 milímetros) en enero, según el Sistema Nacional de Información Integrada de Sequía (NIDIS, en inglés).

En lo que va del año, Estados Unidos ya ha registrado cerca de 75 % más incendios forestales que en el mismo lapso de 2025, casi 7.000, de acuerdo con el National Interagency Fire Center del Gobierno de Estados Unidos.