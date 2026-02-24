India e Israel lanzan negociaciones para un TLC en la antesala de la visita de Modi

"Hoy me reuní con una delegación de Israel, que visita la India para la primera ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre India e Israel", informó el ministro de Comercio indio, Piyush Goyal, en una publicación de X este martes.

"Las negociaciones del TLC suponen un paso importante hacia la mejora de la cooperación comercial y económica bilateral entre la India e Israel, con el objetivo de crear mayores oportunidades para las empresas y los ciudadanos de ambos países", añadió.

Esta primera ronda de conversaciones, que se extenderá hasta el 26 de febrero, busca potenciar un intercambio comercial que alcanzó los 3.620 millones de dólares en el último ejercicio fiscal (de abril a marzo) y que el ministro indio ha dicho en el pasado que debía alcanzar los 30.000 o 40.000 millones de dólares en cinco años.

Según un comunicado del Ministerio de Comercio, "el TLC será un catalizador para mejorar aún más el comercio bilateral al proporcionar certeza y previsibilidad a las empresas, incluidas las pymes".

Durante los encuentros de la negociación formalmente lanzada, expertos técnicos de ambos países abordarán áreas como el comercio de bienes y servicios, los procedimientos aduaneros y la facilitación del mercado, y los derechos de la propiedad intelectual.

Para Nueva Delhi, este proceso resalta "la importancia estratégica de la relación bilateral India e Israel y refuerza el compromiso del país de fortalecer las asociaciones económicas en línea con las prioridades nacionales y las aspiraciones globales".

Estas negociaciones se producen un día antes de la visita de Estado de dos días del primer ministro indio, Narendra Modi a Israel, donde se reunirá con su homólogo, Benjamín Netanyahu para fortalecer la alianza bilateral mediante una mayor "cooperación económica, política y de seguridad".

En materia de defensa, está previsto que ambos líderes aborden acuerdos de gran envergadura. Según un informe de Forbes India, Israel ha pactado ventas de armamento con la India por valor de 8.600 millones de dólares en 2026, lo que sitúa al Estado hebreo como el mayor proveedor de armas del país asiático solo por detrás de Francia.

Este paquete de 8.600 millones de dólares incluye, de acuerdo con el informe, bombas de guía de precisión SPICE 1000 fabricadas por Rafael, misiles aire-superficie Rampage, misiles balísticos lanzados desde el aire Air Lora y el sistema de misiles IceBreaker.

El viaje tiene lugar en un clima de alta tensión regional ante las amenazas de ataque de Estados Unidos contra Irán, respaldadas por Israel, y en el marco del estrechamiento de relaciones de la potencia asiática con el Estado hebreo.