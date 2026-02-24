Irán realiza maniobras en el sur del país en medio de tensiones con EE.UU.

En los ejercicios, las Fuerzas Terrestres del cuerpo militar de élite probaron nuevas tecnologías, de tiro, drones de patrulla y aplicaron tácticas actualizadas frente a las amenazas existentes, informó el medio iraní especializado en defensa Defapress.

Así drones de patrulla ‘Rezvan’ identificaron puntos estratégicos y transfirieron la misión de ataque a los drones suicidas ‘Shahid 136’, alcanzando los objetivos previamente definidos.

El comandante de la Fuerza Terrestre de la Guardia Revolucionaria, el general Mohamad Karami, al cargo del ejercicio afirmó que “todas las unidades, incluyendo misiles, artillería, drones, fuerzas especiales, blindados y unidades motorizadas, llevaron a cabo operaciones planificadas basadas en las amenazas actuales”.

La República Islámica ha multiplicado las maniobras militares en medio de las enormes tensiones militares con Estados Unidos que ha desplazado a Oriente Medio una enorme fuerza armada para presionar a Irán a cerrar un acuerdo nuclear.

Irán realizó ejercicios navales en el golfo Pérsico el lunes y el martes, jornada en la que cerró el estratégico pasaje de manera parcial.

Y un día después celebró nuevas maniobras en el mar de Omán con Rusia, uno de sus principales aliados.

Irán y Estados Unidos mantienen negociaciones nucleares y este jueves celebrarán una nueva ronda en Ginebra, tras dos encuentros indirectos en los que ambas partes hablaron de “avances”, aunque siguen sin reconocer sus líneas rojas.