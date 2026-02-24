Italia garantiza la continuidad de su ayuda a las poblaciones de Cuba y Palestina

En Cuba se encuentran actualmente en curso 28 proyectos de cooperación italiana para la población por un valor de 44,5 millones de euros, mientras que en Palestina se desarrollan 128 iniciativas por un valor de 298 millones.

El Ministerio confirmó esta información después de una confusión que apuntaba a un posible bloqueo de estas ayudas.

El pasado lunes, durante una reunión entre el Ministerio de Exteriores y los distintos consejeros regionales del área de Cooperación Internacional, el director general de Cooperación manifestó que los proyectos de ayuda para Cuba y Palestina debían ser redirigidos hacia regiones individuales.

Sin embargo, según informó el Ministerio en un comunicado, "un representante regional interpretó de manera errónea la información ofrecida durante la reunión".

Según medios italianos, el malentendido surgió al entender que todos los proyectos de cooperación a las poblaciones de Palestina y Cuba iban a quedar congelados y no se financiarían.

"Le pedí al ministro (Antonio) Tajani que anunciara esto porque le corresponde explicar por qué nuestro país detiene las intervenciones en Palestina en medio de una devastadora crisis humanitaria", afirmó.

Exteriores no tardó en emitir un comunicado desmintiendo que estas ayudas fueran a paralizarse e incluso aclaró que, lejos de interrumpirse, se intensificarán, especialmente en el caso de Palestina.