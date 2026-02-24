Japón, Países Bajos y España, los países más abiertos a los intercambios de servicios

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el índice de restricciones a los intercambios de servicios en Japón era de 0,11, en una horquilla que va de 0 a 1 (cuando más cerca del 0, más abierto es el país).

Países Bajos y España se sitúan a continuación con un índice de 0,13 y después vienen otros países como Letonia, Alemania, Chile, Costa Rica o Estados Unidos que, todos ellos, tienen también cifras inferiores a la media de la OCDE, que es de 0,19.

Por debajo de la media hay otros países miembros como Francia (0,21), Bélgica (0,22) o Italia (0,23), pero aún más algunas grandes economías emergentes como China (0,25), Malasia (0,30) o Indonesia (0,37). Rusia y Filipinas cierran la serie con 0,39 y 0,43 puntos, respectivamente.

Los autores del estudio avisan de que el estancamiento constatado en las reformas para impedir restricciones en los intercambios comprometen la competitividad futura en un momento en que los avances en la inteligencia artificial permiten presagiar un tirón en las actividades transfronterizas.

Por eso consideran que corregir las "asimetrías persistentes" en los intercambios de servicios debería ser una prioridad en la reducción de los desequilibrios mundiales.

A ese respecto, recuerdan que en 2024 las exportaciones de servicios en los países de la OCDE representaron 6,144 billones de dólares.

La OCDE estima que si se hicieran reformas globales se podrían reducir los costos de los intercambios mundiales en alrededor de 1,6 billones de dólares anuales.

Las mayores ventajas se obtendrían en los servicios profesionales, los financieros, los transportes y las comunicaciones.