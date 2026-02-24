Jueza española pide que se investigue a expresidente regional por las inundaciones de 2024

Mazón dimitió de su cargo como presidente del gobierno valenciano meses después de la tragedia pero sigue siendo diputado en el parlamento regional, por lo que está aforado y la jueza no puede investigarlo, así que la magistrada ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana una exposición razonada contra el expresidente conservador.

La jueza Nuria Ruiz, en esta exposición razonada, considera que la "exclusión voluntaria" de Mazón, es decir, el hecho de que estuvo incontactable buena parte de la tarde del 29 de octubre, cuando pasaron la mayoría de las muertes, "tuvo una repercusión decisiva en el resultado mortal y lesivo".

Cuando ya estaba comenzando el fuerte temporal (dana) que ocasionó las inundaciones, sobre todo en la provincia de Valencia, Mazón se encontraba comiendo en un restaurante, en el que pasó buena parte de la tarde, y acudió tarde al centro de emergencias donde se estaba coordinando la respuesta.

Este y otros hechos como el que las autoridades no enviaran un mensaje de alerta a los ciudadanos hasta pasadas las 20:00, cuando ya se habían producido muchas muertes, es lo que estudia la jueza, que ahora ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de Valencia sus consideraciones pues no tiene la potestad, por el aforamiento, de juzgar a Mazón.

Según detalla la instructora en la exposición razonada para pedir que se investigue formalmente a Mazón, de 109 páginas y a la que ha tenido acceso EFE, el expresidente, por su cargo, tenía la obligación de coordinar este tipo de emergencias pero existió una "pasividad" que califica de "negligente" y que fue "decisiva" en el "resultado mortal y lesivo" de la tragedia.

La jueza considera indicios contra Mazón también el "escaso intercambio de las llamadas" que mantuvo desde el restaurante donde pasó buena parte de aquella jornada, "la escasa duración de las mismas o la falta interacción con los responsables autonómicos".

"El nexo común de una gran multitud de los fallecimientos -insiste la jueza- conforme revelan los vídeos, las declaraciones y la hora de los fallecimientos es la falta de avisos. Esa ausencia, esa pasividad en la adopción de medidas de coordinación, la falta de interacción con los cargos autonómicos ante una situación de extrema gravedad (por parte del presidente, que) optó por recluirse en el reservado de un restaurante".

El 29 de octubre de 2024, un fuerte temporal provocó graves inundaciones, sobre todo en la provincia de Valencia, en el este de España, donde murieron 229 personas, a las que se sumaron siete fallecidos en la región de Castilla-La Mancha y uno en Andalucía.

Además, hubo enormes daños materiales en infraestructuras, negocios, viviendas particulares, en la industria y en la agricultura.