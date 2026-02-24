La academia de cine británica se disculpa por el incidente racista en los premios BAFTA

La academia lamentó que los asistentes escucharan este domingo palabras "muy ofensivas" que causan un "trauma incomparable" a muchas personas, pero insistió en que ese trastorno neurológico deriva en "tics verbales involuntarios".

"Uno de nuestros invitados, John Davison, tiene síndrome de Tourette y ha dedicado su vida a educar y a hacer campaña para lograr un mejor entendimiento de esta condición", explicó en un comunicado la Academia Británica de Artes Cinematográficas y de Televisión (BAFTA).

Durante la emisión en la cadena pública BBC, se le escuchó gritar en varias ocasiones (también el adjetivo "nigger") en el momento en que los actores de raza negra Delroy Lindo y Michael B Jordan daban a conocer el primer galardón de la noche.

Según BAFTA, Davidson, cuya vida ha inspirado la película 'Incontrolable' ('I Swear'), que fue reconocida con el premio de mejor 'casting' y el de mejor actor, decidió salir del auditorio y ver el resto de la gala desde una pantalla.

"Nos gustaría agradecerle su dignidad y consideración hacia los demás en lo que debería haber sido una noche de celebración para él", agregó la academia, que insistió en que los tics verbales "no reflejan en absoluto las creencias" de Davison y que fueron involuntarios.

La academia también pidió disculpas a Lindo y Jordan, a los que agradeció "su increíble dignidad y profesionalismo" durante un momento en que se les vio claramente confundidos y sorprendidos.

No obstante, BAFTA aseguró que había tomado medidas para avisar antes y durante la ceremonia que Davison estaba en la sala y que se podría escuchar "lenguaje fuerte, ruidos involuntarios o movimientos durante el evento".

Por su parte, el activista afirmó este lunes que se siente "profundamente mortificado" de que alguien pueda considerar que sus "tics involuntarios son intencionados" o que "tienen algún significado".

También la BBC se ha disculpado por no haber editado la gala antes de la emisión, que se hizo en un diferido de dos horas, y mantenerla después en el reproductor digital de la web durante más de doce horas.

Las explicaciones y disculpas de la cadena pública no han satisfecho a algunos, pues señalan que sí suprimió otros comentarios sobre la guerra en Gaza o referencias al presidente estadounidense, Donald Trump.