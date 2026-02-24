La actividad económica de Argentina creció el 4,4 % en 2025

El dato, divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y que sirve como anticipo provisional para medir la variación trimestral del producto interior bruto (PIB), muestra además que en el último mes de 2025 hubo un avance del 3,5 % en comparación con igual mes de 2024.

La tasa de crecimiento del 4,4 % lograda en 2025 por la economía argentina es la mayor desde 2022 (5 %) y supone una recuperación tras las caídas del 1,6 % en 2023 y del 1,3 % de 2024.

Tras una fuerte recuperación durante los primeros seis meses del año -a tasas interanuales superiores al 5 %-, la actividad económica se estancó, afectada por las tensiones cambiarias, la incertidumbre política de cara a las elecciones legislativas de octubre -en las que finalmente se impuso el oficialismo-, encarecimiento del crédito y una demanda deprimida por la pérdida del poder de compra de los hogares.

La actividad pasó, incluso, a contraerse en noviembre pasado, cuando retrocedió el 0,1 % interanual.

Consultores privados proyectaban un comportamiento negativo de la economía también para diciembre, por lo que la recuperación en el último mes del año de la que da cuenta el informe oficial ha sorprendido este martes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De acuerdo con los datos del Indec, once del total de 16 sectores que aportan a la medición lograron en diciembre un avance en términos interanuales, entre ellos la agricultura (+32,2 %), la pesca (+18,3 %), y la actividad financiera (+14,1 %)

Pero otros sectores clave de la economía argentina tuvieron un desempeño negativo: la industria cayó un 3,9 % interanual y el comercio retrocedió el 1,3 %.

El informe difundido este martes no da detalles sobre el desempeño de los diversos sectores de la economía argentina en términos anuales ni tampoco intermensuales.

De acuerdo con los economistas privados que mensualmente consulta el Banco Central para su informe de expectativas, en 2026 la economía argentina crecerá un 3,2 %.