La Bolsa española cae un 0,54 % y se aleja de máximos pese al avance de Wall Street

El selectivo español retrocedió 99,2 puntos, arrastrado por la banca, hasta cerrar en los 18.189,5 enteros. En lo que va de año se revaloriza el 5,09 %.
El IBEX 35, que arrancaba la sesión en negativo, incrementó las pérdidas en los primeros compases de la sesión después de partir del récord de 18.288,7 puntos, aunque los retrocesos se moderaron con el tono positivo en Wall Street.
De los grandes valores, Santander cedió un 2,53 % y BBVA, un 1,4 %, mientras que Telefónica subió un 0,08 %, Inditex, un 0,17 %; Repsol, un 0,78 %; e Iberdrola, un 1,01 %.