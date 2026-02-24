Mundo
24 de febrero de 2026 - 14:00

La Bolsa española cae un 0,54 % y se aleja de máximos pese al avance de Wall Street

Madrid, 24 feb (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa española, el IBEX 35, cedió este martes un 0,54 %, se aleja de los máximos de la víspera y pierde los 18.200 puntos en una jornada en la que despuntó la energética Endesa, con una subida superior al 7 % tras publicar resultados.

Por EFE

El selectivo español retrocedió 99,2 puntos, arrastrado por la banca, hasta cerrar en los 18.189,5 enteros. En lo que va de año se revaloriza el 5,09 %.

El IBEX 35, que arrancaba la sesión en negativo, incrementó las pérdidas en los primeros compases de la sesión después de partir del récord de 18.288,7 puntos, aunque los retrocesos se moderaron con el tono positivo en Wall Street.

De los grandes valores, Santander cedió un 2,53 % y BBVA, un 1,4 %, mientras que Telefónica subió un 0,08 %, Inditex, un 0,17 %; Repsol, un 0,78 %; e Iberdrola, un 1,01 %.