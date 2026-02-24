La ONU subraya la crisis humanitaria y medioambiental en Ucrania tras 4 años de guerra

"Ucrania es uno de los países más minados del mundo, con un área afectada equivalente a cuatro Suizas", destacó en rueda de prensa el coordinador humanitario de Naciones Unidas en Ucrania, Matthias Schmale.

Por videoconferencia desde Kiev, el responsable local de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU también recordó que la reconstrucción del país podría costar unos 590.000 millones de dólares, el triple del PIB nacional, según indicó un estudio publicado este lunes por el Gobierno de Ucrania en colaboración con el Banco Mundial, la ONU y la Unión Europea.

"La guerra sigue generando un incalculable sufrimiento humano y enormes necesidades humanitarias", agregó, recordando que 2025 fue el año con más víctimas civiles en el conflicto, unas 2.500, además de 12.000 heridos.

Los últimos meses se han caracterizado por ataques sistemáticos a la infraestructura energética de Ucrania, que por ejemplo han dejado más de 3.000 edificios de bloques en la capital, Kiev, "inhabitables durante el invierno", subrayó Schmale.