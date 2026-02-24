La patronal mexicana pide priorizar seguridad e inversión y frenar la reforma electoral

El posicionamiento ocurre un día antes de la presentación oficial de la reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que la propuesta persigue fortalecer la democracia y no representa un viraje hacia el autoritarismo.

Aunque el texto final aún no se ha presentado, Sheinbaum ha delineado entre sus principales ejes, la reducción del costo de las elecciones, cambios en la representación proporcional y una mayor participación ciudadana, incluido el voto de mexicanos en el extranjero.

En un comunicado, la patronal sostuvo que plantear cambios institucionales en materia electoral resulta “riesgoso e inoportuno” cuando México enfrenta retos de seguridad, revisión de compromisos con socios comerciales, debilidades en el Estado de derecho e incertidumbre interna y externa.

Coparmex subrayó que la confianza de inversionistas nacionales e internacionales “depende de la estabilidad institucional, la certeza jurídica y la capacidad del Estado para garantizar condiciones de seguridad”.

Advirtió que señales de debilitamiento de libertades democráticas o de instituciones elevarían la incertidumbre, frenarían más la inversión y limitarían la creación de empleos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La organización empresarial también alertó que un viraje en las reglas electorales podría afectar compromisos internacionales de México en democracia y derechos políticos, con posibles efectos en procesos como el T-MEC o en etapas de renovación del Acuerdo Global México–Unión Europea, por el peso que tiene la legitimidad institucional para la posición del país en negociaciones.

Como criterios, Coparmex enumeró cinco pilares que, dijo, deben preservarse: autonomía de las autoridades electorales, pluralidad legislativa, fiscalización sólida, inclusión de minorías y certeza jurídica.

La patronal mexicana afirmó que cualquier reforma debe surgir de consensos ciudadanos y diálogo democrático, y reiteró su disposición a participar en conversaciones “respetuosas” con visión de largo plazo.