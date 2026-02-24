La Policía británica libera bajo fianza al exministro Peter Mandelson tras interrogatorio

La policía aclaró que Mandelson queda bajo fianza "y pendiente de posteriores investigaciones", pero no ofreció mayores detalles "para no prejuzgar la integridad de esa investigación". Se desconoce, por tanto, la cuantía de la fianza y si se le ha retirado el pasaporte.

Mandelson, de 72 años, fue ministro laborista, comisario europeo y embajador de su país ante Estados Unidos, antes de ser desposeído de este último cargo al hacerse público el alcance de sus vínculos con el magnate estadounidense, al que llegó a llamar su "mejor amigo".

Fue durante su etapa como secretario (ministro) de Negocios en el gobierno laborista encabezado por Gordon Brown, entre 2008 y 2010, cuando supuestamente proporcionó información financiera confidencial a Jeffrey Epstein sobre la inminente venta de activos británicos.

Antes de la detención de hoy, la policía ya había registrado dos propiedades suyas en busca de pruebas que confirmaran esos vínculos con Epstein y sustanciaran el delito de "conducta inapropiada en cargo público".

Además, los vínculos con Epstein se habrían traducido, al parecer, en un pago de 75.000 dólares a Mandelson, según revelan documentos bancarios. Mandelson no ha negado haber recibido esa suma, aunque afirmó "no tener recuerdos" de dichos pagos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El actual primer ministro Keir Starmer, que lo nombró embajador ante EE. UU. en febrero de 2025 para destituirlo solo siete meses después, presidirá mañana un gabinete en el que probablemente la detención de Mandelson será uno de los temas principales, junto con las potenciales consecuencias para un Partido Laborista en horas muy bajas.

Además de las consecuencias políticas para el Gobierno de Starmer, las revelaciones de los 'Papeles de Epstein' también han salpicado al expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, quien en su calidad de Enviado británico para el Comercio también filtró presuntamente información privilegiada al magnate.

Andrés fue detenido durante varias horas la semana pasada para ser interrogado por esos hechos, y ese arresto ha supuesto una de las crisis más graves de la monarquía británica en las últimas décadas.