Las mujeres paraguayas ganan casi 30 % menos que los hombres, pese a tener mayor formación

En concreto, las mujeres paraguayas ingresan de media 2.772.000 guaraníes o 430 dólares frente a los 3.815.000 guaraníes (que equivalen a unos 592 dólares a la tasa de cambio actual) que perciben los hombres en el mercado local, lo que supone un 27,34 % menos, aunque ellas en promedio se educan un media de 10,3 años contra los 10,1 de ellos.

"Los motivos pueden ser muchos", dijo a EFE el director nacional del INE, Iván Ojeda, al tratar de explicar la brecha, que cobra notoriedad cada 24 de febrero, cuando se recuerda la primera Asamblea de Mujeres Americanas de 1867.

Ojeda señaló que el trabajo en el hogar, que las mujeres realizan "principalmente" sin remuneración, es una de las razones que explican la disparidad salarial en Paraguay.

"Están más ocupadas, pero lo hacen en trabajos no remunerados", insistió el funcionario.

El 24 de febrero de 1867 se celebró en Asunción la Primera Asamblea de Mujeres Americanas, un foro en el que las asistentes donaron sus joyas para apoyar la causa del país en la Guerra de la Triple Alianza, que enfrentó a Paraguay contra Brasil, Argentina y Uruguay entre 1864 y 1870.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para conmemorar esta fecha, el Estado paraguayo instituyó la celebración en 1974.

El presidente Santiago Peña reivindicó hoy la fecha y apuntó que se debe "valorar y reconocer" el liderazgo de la mujer paraguaya, que "sostuvo al país en sus momentos más difíciles".

"Nuestra deuda es gigante y quizás nunca la podamos llegar a pagar", añadió durante un acto oficial de conmemoración.

En el mismo evento, la ministra paraguaya de la mujer, Alicia Pomata, dijo que para el país será "imposible" avanzar si la mitad de su población, en relación a las mujeres, "no camina con las mismas oportunidades".

Esta misma jornada, el Ministerio Público (MP) paraguayo alertó que entre 2021 y 2025 procesó 172.722 denuncias por violencia familiar, con las mujeres como víctimas en el 76 % de los casos.

En este sentido, el MP apuntó que solo el año pasado recibió 38.384 denuncias, la cifra más alta del periodo.