Laura Pausini, Can Yaman y Tiziano Ferro, protagonistas en la primera noche de Sanremo

La primera gala del certamen italiano, en el emblemático Teatro Ariston, dio inicio de la mano de su último ganador, Olly, y la interpretación del tema que le hizo triunfar, 'Balorda nostalgia'.

Acto seguido, el presentador Carlo Conti inauguró el concurso presentando a los 30 artistas en liza junto a Pausini, encargada de acompañarle sobre el escenario cada día y que llegó a dirigirse al público en español dada su notoriedad en el mundo hispano.

"Muchísimas gracias por seguirnos esta noche. Es para mi un inmenso honor poder trabajar con Carlos Cuentas", bromeó 'españolizando' el nombre del presentador, pues las galas llegan a todo el mundo por la plataforma de la televisión pública RAI.

Este año, como en las últimas ediciones, Sanremo exhibió una amplia variedad de géneros y estilos que fueron desde la clásica balada de amor tan italiana, el rap o los sonidos electrónicos.

Por el escenario pasaron grandes nombres como Patty Pravo, autora de la 'Bambola' (1968) y que enterneció con su 'Opera'; artistas que ya ganaron el concurso en el pasado como Francesco Renga o Arisa o Ermal u otros consagrados como el dúo entre el rapero Fedez, exmarido de Chiara Ferragni, y Marco Masini.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Una de las más esperadas fue la siempre provocadora Elettra Lamborghini, encargada de animar la velada con su tema 'Voilà', con grito de "Viva la Carrà" incluido.

Otra estrella de la noche fue el famoso actor de telenovelas turcas Can Yaman, llamado a 'copresentar' esta gala y que hizo tararear a Pausini una canción tradicional de su país.

Además, se ha preparado un duelo de 'tigres' haciendo coincidir en el Teatro Ariston a este 'Sandokan' moderno con el actor indio que dio vida al mítico pirata en la saga clásica, Kabir Bedi.

Sanremo también asistió a un regreso de excepción, el de Tiziano Ferro, que conmemoró los 25 años del tema que le catapultó a la fama mundial, 'Xdono' (2001), llevado al español como 'Perdona'.

En esta primera noche también hubo cabida para los homenajes: se recordó a la diva Ornella Vanoni, recientemente fallecida, y se celebró el 80 aniversario de la República -con una comentada falta de ortografía en un rótulo- y del voto femenino con la presencia de una mujer de 105 años, Gianna Pratesi, que vivió aquel hito.

Laura Pausini, inclinada a su lado, le agradeció su ejemplo en nombre de "la libertad de todas las mujeres".

Italia ha arrancado así su 'Semana Sanremo', con galas que cada día se alargarán hasta la madrugada y que en los últimos años han acaparado la atención del país con altísimos datos de audiencia, superando la pasada edición el 70 % de cuota de pantalla.

El ganador, que se conocerá el sábado, también optará a representar a Italia en Eurovisión (el del pasado año lo rechazó y le sustituyó el segundo clasificado, Lucio Corsi).

Una de las artistas en concurso, la cantautora Levante, ya ha avanzado que, de ganar, no viajará a Viena debido a la presencia de la delegación israelí y la guerra en Gaza.