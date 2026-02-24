Líderes de países nórdicos y bálticos viajan a Kiev en el cuarto aniversario

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, anunciaron en comunicados de sus respectivas oficinas su viaje a la capital ucraniana junto a los líderes de los países bálticos.

En Kiev todos ellos se sumarán a la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, Anónio Costa, que ya llegaron a la capital de Ucrania para "reafirmar su apoyo inquebrantable a la lucha de Ucrania por la libertad".

Frederiksen indicó que los jefes de Estado y de Gobierno de los países nórdicos y bálticos se reunirán con Zelenski y debatirán, entre otros temas, la continuación del apoyo militar a Ucrania, las sanciones contra Rusia y las negociaciones en curso con ese país

Además, durante la jornada los líderes participarán desde Kiev por videoconferencia en la reunión de la llamada 'Coalición de los Voluntarios' convocada por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer.

Esta coalición, formada por unos 35 países, trabaja para reforzar el apoyo militar a Kiev y en las garantías de seguridad europeas que Zelenski pide a sus socios en un hipotético escenario de un alto el fuego.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Frederiksen señaló que Europa debe continuar su trabajo para situar a Ucrania en la mejor posición posible de negociación mediante el suministro de armas y el endurecimiento de las sanciones contra Rusia.

Kristersson indicó por su parte que la guerra de Rusia contra Ucrania entra ahora en su quinto año y "se ha prolongado tanto como la Segunda Guerra Mundial".

"Aún no sabemos cuándo terminará la guerra, pero cómo termine influirá en la seguridad de Suecia durante una generación. Por eso nuestro apoyo continuo es tan importante", afirmó.

Por último, Stubb recalcó que "la visita es una expresión del firme y continuo apoyo de Finlandia a Ucrania en una situación en la que el país ha estado luchando durante cuatro años contra la guerra de agresión ilegal de Rusia".