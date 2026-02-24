Los agricultores serbios bloquean más de 40 carreteras contra las importaciones del sector

Los agricultores argumentan que la importación de productos de mala calidad y muy baratos supone una competencia desleal y reclaman que el Estado compre los excedentes de producción nacional para estabilizar y regular el mercado.

“La agricultura está moribunda. El precio de la leche es tan insostenible (entre apenas 17 y 34 céntimos de euro por litro) que la gente la está tirando. Lo mismo pasa con los precios de la carne de cerdo, de vegetales, todo”, comentó a la emisora N1 un representante de la asociación 'Nuestra leche'.

El ministro de Agricultura, Dragan Glamočić, ha asegurado por su parte que se trata de una protesta politizada y ha dicho que el Gobierno no actuará bajo esa presión.

Según datos de la televisión independiente Nova Tv, el número de fincas agrícolas ha caído un 20 % en la última década y la cabaña de vacas lecheras es ahora la mitad, mientras que la única rama de la agricultura que ha registrado cierto aumento es la apicultura.