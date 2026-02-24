Los Premios PLATINO XCARET revelan el cartel oficial de su XIII edición

“Eventos internacionales de este tipo confirman que somos mucho más que sol y playa: somos creatividad, somos diversidad, somos una plataforma global para la cultura. Nos llena de alegría recibir nuevamente en la Riviera Maya a las y a los grandes exponentes del audiovisual iberoamericano. Bienvenidas y bienvenidos a su casa. Quintana Roo los recibe con los brazos abiertos”, concluyó Mara Lezama.Puede descargar materiales de prensa en el siguiente enlace: