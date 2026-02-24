Macron, "muy escéptico" sobre la posibilidad de una paz a corto plazo en Ucrania

Macron, quien presidía el encuentro junto al primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó que "no hay voluntad de llegar a la paz por el lado ruso", aunque se manifestó en favor de seguir esforzándose para tratar de llegar a un acuerdo entre las partes.

Como en sus mensajes anteriores, el presidente francés insistió en que hay que seguir apoyando a Ucrania, y se mostró convencido de que la Unión Europea (UE) desbloqueará el préstamo de 90.000 millones de euros a Kiev, que está paralizado por el rechazo de Hungría.

"Lo conseguiremos, no hay otra opción, nos hemos comprometido", señaló en relación a la decisión que se había tomado en el Consejo Europeo de diciembre.

Sobre las garantías de seguridad en las que han trabajado los socios de Kiev en la Coalición de Voluntarios desde hace un año para el caso de que hubiera un alto el fuego o un acuerdo de paz, hizo hincapié en que hay que "levantar las reservas" para "facilitar el trabajo de los planificadores".

A ese respecto, subrayó que "es súper importante finalizar lo que hemos acordado de forma concreta para que sea creíble".

Las garantías de seguridad se estructuran en tres niveles, y el fundamental y más importante es el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas ucranianas como primera línea de defensa.

También se prevé la implicación directa de los países de la coalición en la protección del espacio aéreo, marítimo y terrestre, y el respaldo de Estados Unidos en caso de que tras el esperado alto el fuego hubiera una reanudación de las hostilidades.

Estados Unidos no participó esta vez en la reunión por videoconferencia de la Coalición de Voluntarios, que reúne a 35 países aliados de Ucrania, en su inmensa mayoría europeos.