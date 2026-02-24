Maroon 5 regresa a Colombia con un concierto el próximo 25 de abril en Bogotá

El anuncio llega después de que su vocalista, Adam Levine, confirmara en el programa 'The Tonight Show' que el grupo tiene todo listo para volver a la música con material inédito tras varios años sin publicar un disco de estudio.

Maroon 5, formada en Los Ángeles y liderada por Levine, alcanzó fama mundial con su álbum debut 'Songs About Jane' (2002), que incluyó éxitos como 'This Love' y 'She Will Be Loved', y consolidó su estatus global con temas como 'Moves Like Jagger', 'Sugar' y 'Girls Like You'.

La banda, ganadora de tres premios Grammy y con más de 100 millones de álbumes vendidos, también prepara el lanzamiento de un nuevo sencillo a finales de abril y un álbum previsto para junio, el primero desde 'Red Pill Blues' (2017), lo que ha despertado gran expectativa entre sus seguidores en distintos países.

El concierto en Bogotá será el tercero que hacen en la capital colombiana, después de presentarse en 2016 y 2020, y confirma el regreso de la agrupación a Latinoamérica, una región donde ha tenido una gran base de fanáticos.

El escenario elegido será el Coliseo MedPlus, ubicado en las afueras de la capital colombiana, un recinto cubierto con capacidad para más de 20.000 espectadores.