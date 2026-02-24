Mundo
24 de febrero de 2026 - 09:50

Modi visita Israel desde mañana en medio de la tensión entre EE.UU. e Irán

Imagen sin descripción

Jerusalén, 24 feb (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, iniciará mañana miércoles una visita de dos días a Israel en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán, un viaje en el que será recibido por su homólogo israelí, Benjamín Netanyahu, y dará un discurso ante la Knéset (Parlamento).

Por EFE

Su visita se produce en un contexto de alta tensión por el ataque que Estados Unidos amenaza lanzar contra Irán, apoyado por Israel, y en el marco del estrechamiento de relaciones del país hebreo con un eje de países entre los que figura la India.

El pasado domingo, Netanyahu afirmó que mantiene una amistad con Modi y que su visita supondrá el fortalecimiento de la relación bilateral con "cooperación económica, política y de seguridad".

El mandatario israelí aseguró que quiere crear "un sistema completo de alianzas en torno a Oriente Próximo o dentro de él" que incluya a la India, países del Mediterráneo (como Grecia o Chipre) y naciones árabes y africanas que no especificó.

En la agenda de la visita de Modi distribuida este martes por la oficina de Netanyahu, se detalla que aterrizará a mediodía en el aeropuerto de Ben Gurión, donde le esperará el propio Netanyahu, con quien mantendrá una reunión en ese momento.

Luego, ambos se dirigirán a la Knéset, donde se dirigirán al plenario, tras lo que asistirán a un evento de innovación en un hotel de Jerusalén y cenarán juntos.

Al día siguiente, Modi y Netanyahu acudirán al museo Yad Vashem del holocausto, una visita tradicional de los mandatarios que pasan por Israel, y de allí mantendrán otra reunión en un hotel de Jerusalén, tras la que firmarán unos acuerdos -que no se detallan en la agenda- y harán unas declaraciones sin preguntas a la prensa.

Modi tiene previsto abandonar el país a las 14.00 horas del jueves, con una ceremonia de despedida en el aeropuerto de Tel Aviv.