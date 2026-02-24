Moody's confirma la calificación crediticia de Nicaragua a "B2"

Según el emisor, Moody’s destacó en un informe el sólido desempeño fiscal caracterizado por superávits consecutivos del Gobierno Central, reducciones de la carga de la deuda y la continua acumulación de reservas fiscales, que en conjunto sustentan una mejora en la solidez fiscal Asimismo, la agencia calificadora señaló que los superávits consecutivos en la cuenta corriente de Nicaragua y la acumulación de reservas de divisas refuerzan la capacidad del país para absorber choques externos y apoyan la estabilidad del tipo de cambio.

Adicionalmente, Moody’s indicó que la dinámica de la deuda pública ha mejorado significativamente y que la asequibilidad de la deuda se mantiene entre las más sólidas en la categoría de calificación “B”.

La agencia calificadora de riesgo también destacó el compromiso de las autoridades nicaragüenses de mantener políticas macroeconómicas y fiscales prudentes, afirmó la entidad monetaria.

Para 2025, el Banco Central de Nicaragua aumentó el rango de la proyección de crecimiento del producto interno bruto (PIB) a 4,5 % – 5 % (3 % – 4 0 % antes proyectado), mientras que el país cerró ese año con una inflación del 2,7 %, la más baja de los últimos cinco años según los datos oficiales.

Para 2026, el emisor estima un crecimiento económico de entre un 3,5 % y un 4,5 %, con una inflación anual que oscilará entre el 2,5 % y el 3,5 %.