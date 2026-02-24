Muere la hija del actor canadiense Martin Short en un posible suicidio

"Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de Katherine Hartley Short. La familia Short está devastada por esta pérdida y solicita privacidad en este momento. Katherine era muy querida y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo", informó este martes el representante del actor en un comunicado al que tuvo acceso TMZ.

Katherine Short pudo haber fallecido de una herida de bala autoinfligida, según dijeron fuentes policiales a la revista especializada.

El Departamento de Policía de Los Ángeles acudió al domicilio de la hija de Short, ubicado en el acaudalado barrio de Hollywood Hills, en la tarde del lunes, donde fue encontrada muerta.

Katherine era la hija mayor de Short y Nancy Dolman, esposa de Martin durante 30 años, quien falleció en 2010 de cáncer de ovario.

Ejerció como trabajadora social en la ciudad de Los Ángeles después de recibir su licenciatura de la Universidad de Nueva York y su maestría en trabajo social en la Universidad del sur de California (USC) varios años después.