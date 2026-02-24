Nicaragua mantiene ante la CIJ que Alemania apoyó a Israel contra Palestina

En una declaración, el Ejecutivo nicaragüense indicó que el día de ayer presentó su respuesta escrita a las objeciones preliminares de jurisdicción y admisibilidad interpuestas por Alemania en el caso radicado ante la CIJ "en relación al incumplimiento de ciertas obligaciones internacionales con respecto al territorio palestino ocupado".

Los alegatos escritos de Nicaragua, en relación a las objeciones preliminares y de admisibilidad, fueron presentados en "tiempo y forma" según lo requerido por la Corte en su ordenanza procedimental, destacó Managua.

Asimismo, el Gobierno que presiden los esposos, Daniel Ortega y Rosario Murillo, subrayó que el escrito "ha sido presentado en cumplimiento de las obligaciones internacionales de Nicaragua de tomar todas las medidas necesarias para detener las violaciones a las normas más fundamentales del derecho internacional en contra del pueblo palestino".

Además, remarcó "su firme compromiso con el Estado de Derecho a nivel internacional y la solución pacífica de las controversias entre Estados".

El 8 de abril de 2024, Nicaragua solicitó a la CIJ exigir a Alemania "cesar de proveer apoyo" político, financiero y militar a Israel "ante su campaña de destrucción" del pueblo palestino, ya que a su juicio viola la Convención del Genocidio, e instó a Berlín a diferenciar su compromiso con el "pueblo judío" del "Gobierno israelí".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A finales de ese mismo mes, la CIJ se pronunció en contra de dictar medidas cautelares para detener la venta de armas de Alemania a Israel en el caso de la demanda de Nicaragua contra el país europeo en La Haya.

Nicaragua asegura que Alemania está violando en particular la Convención de la ONU sobre el Genocidio, de 1948, creada después del Holocausto.

Además, denuncia que Berlín facilita la comisión de un genocidio en Gaza con la retirada de su financiación a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA).

Por su parte, Alemania ha dicho ante la corte de mayor rango de la ONU que la seguridad de Israel está "en el centro" de su política exterior y ha rechazado las acusaciones de Nicaragua de estar facilitando un "genocidio" en Gaza con su venta de armas al Estado hebreo.