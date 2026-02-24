ONG internacionales apelan al Supremo israelí el cese de operaciones en Gaza y Cisjordania

"La exigencia de transferir datos personales plantea graves riesgos legales y de seguridad. Expone al personal nacional a posibles represalias y socava las garantías establecidas de protección de datos y confidencialidad", denunciaron este martes las ONG en un comunicado conjunto, en el que advirtieron del efecto "inmediato" que su clausura tendrá en millones de palestinos.

Los demandantes -entre los que se encuentran Oxfam, el Consejo Noruego para Refugiados y Alianza por la Solidaridad- confirmaron a EFE que entregaron la apelación ante el Supremo el pasado domingo, 22 de febrero.

Está previsto que el cese forzoso de sus operaciones -que afectaría también al ocupado Jerusalén Este- comience el próximo sábado 28 de febrero o el domingo 1 de marzo, cuando se cumple el plazo de 60 días dado por el Gobierno israelí a estas ONG para que se registraran usando el nuevo formulario.

Los demandantes urgen al tribunal a adoptar una medida cautelar a fin de preservar el 'statu quo' e impedir la expiración de su registro, la salida del personal extranjero (que no podrá renovar sus visados de trabajo) y el cese de sus actividades hasta que se dicte una sentencia definitiva.

"Los programas de ayuda esenciales puedan verse afectados o verse obligados a cesar a menos que se produzca una intervención judicial o cambios en las políticas", advierten las ONG.

Además, recuerdan que según el Cuarto Convenio de Ginebra, una potencia ocupante como es Israel debe facilitar ayuda humanitaria a la población civil bajo su control y que, hasta ahora, el registro de estas ONG internacionales ante la Autoridad Palestina constituía "la base legal" para que operasen en territorio palestino.

Según las ONG afectadas, junto a las agencias de la ONU y socios palestinos apoyan o implementan la entrega de más de la mitad de la asistencia alimentaria en Gaza, el 60 % de las operaciones de los hospitales de campaña, todo el tratamiento hospitalario para niños con desnutrición aguda y el 30 % de los servicios educativos de emergencia.

El nuevo registro aprobado en diciembre, que el Gobierno de Israel defiende por razones de seguridad para detectar a "terroristas" infiltrados, obliga a las ONG a facilitar información sensible sobre sus empleados y recoge como motivos para denegarles la licencia la participación en campañas de deslegitimación contra Israel, el negar que sea un "Estado judío y democrático" o el apoyo, escrito u oral, a procesos judiciales contra soldados en un tribunal internacional, entre otros.