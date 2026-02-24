Países Bajos convoca a embajador iraní tras incautación de equipaje diplomático en Teherán

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Países Bajos confirmó que el pasado 28 de enero las autoridades iraníes retuvieron a un diplomático neerlandés en el Aeropuerto Internacional Imam Jomeini y le retiraron y abrieron su equipaje diplomático.

“Esto es inaceptable”, señaló Exteriores en declaraciones a la televisión pública NOS, en las que subrayó que la valija diplomática es inviolable y no puede ser abierta ni confiscada por el Estado receptor.

Según el Gobierno neerlandés, en las últimas semanas se han mantenido contactos diplomáticos discretos con Teherán para exigir la liberación inmediata del envío, pero la difusión reciente de imágenes del incidente por medios estatales iraníes rompió esa discreción y llevó a La Haya a convocar formalmente al embajador iraní para pedir explicaciones.

Medios iraníes aseguraron que, en la maleta del diplomático, identificado como André van Wiggen, número dos de la embajada en Teherán, se localizó un equipo de comunicación por satélite, entre ellos un módem portátil de Starlink y varios teléfonos satelitales.

Según esa versión, el diplomático se negó a que su equipaje fuera escaneado a su llegada.

El Ministerio neerlandés rechazó esa interpretación y afirmó que “el relato que Irán intenta presentar es incorrecto”, e insistió en que se trataba de un envío diplomático protegido por el Derecho internacional y que no puede ofrecer detalles sobre su contenido.

Conforme al Derecho internacional, una valija diplomática no puede abrirse sin permiso, y en caso de sospechas graves, el Estado receptor puede solicitar su apertura, pero únicamente en presencia de un representante del país remitente; si no hay consentimiento, el envío debe devolverse.

En Irán, la posesión y uso de equipos de internet satelital como Starlink está prohibida por considerarse un riesgo para la seguridad nacional, ya que permite eludir el control estatal de las comunicaciones.

La importación o utilización de estos dispositivos puede conllevar penas de prisión y la incautación del material.

El incidente tiene lugar en plena tensión política y social en Irán, con nuevos contactos diplomáticos previstos entre representantes iraníes y estadounidenses sobre seguridad regional y el programa nuclear.