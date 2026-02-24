Países nórdicos y bálticos aportarán 14.000 millones de dólares en ayuda a Kiev en 2026

En un comunicado conjunto, los primeros ministros de Noruega, Dinamarca, Suecia, Islandia, Estonia y Letonia, además de los presidentes de Lituania y Finlandia, manifestaron su condena a la guerra de agresión rusa contra Ucrania y reiteraron su compromiso con el apoyo a Kiev ante Moscú.

"Para 2026, nuestras contribuciones militares previstas ascienden a cerca de 12.500 millones de euros, que se entregarán a través de acuerdos conjuntos y bilaterales, incluido el mecanismo PURL", señalaron los líderes de las naciones bálticas y nórdicas, presentes este martes en Kiev.

Se conoce por las siglas inglesas PURL a la lista de requerimientos prioritarios para Ucrania, un mecanismo de adquisición de material militar estadounidense a través de la OTAN.

Los líderes nórdicos y bálticos también se comprometieron a "garantizar el suministro de energía y proteger y restaurar la infraestructura energética de Ucrania, por un importe mínimo de 918 millones de euros para este invierno y el resto del año".

También plantearon su intención de "contribuir a los esfuerzos internacionales en curso para que Rusia rinda cuentas por sus violaciones del derecho internacional", además de "apoyar a Ucrania en su camino irreversible" hacia la adhesión a la Unión Europea y a la OTAN.

"La seguridad de Ucrania está intrínsecamente ligada a la seguridad euroatlántica" y "todas las naciones tienen derecho a elegir su propio futuro", indicaron los mandatarios, que señalaron que mantienen "la máxima presión sobre Rusia", incluida a través de la lucha contra la flota fantasma.

Desde que comenzó la guerra de agresión rusa en Ucrania, los ocho países nórdicos y bálticos han aportado 42.000 millones de euros en apoyo militar, financiero y humanitario, una ayuda que, según precisaron los líderes de dichas naciones, es "estratégica, duradera" e "inquebrantable".

"Una paz justa y duradera requiere garantías de seguridad creíbles y jurídicamente vinculantes para Ucrania, a fin de disuadir nuevas agresiones y garantizar una estabilidad duradera en toda Europa", abundaron los líderes reunidos en Kiev.

Los líderes bálticos y nórdicos emitieron este comunicado conjunto después de haber participado en Kiev junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en las conmemoraciones de los cuatro años del inicio de la invasión rusa.

Estos ocho mandatarios también participaron en la reunión de la llamada 'Coalición de Voluntarios', grupo que reúne a una treintena de países, incluida España, que expresó este martes tras reunirse en Kiev "su compromiso indefectible para conseguir juntos una paz justa y sostenible" en Ucrania, y urgió a Rusia a aceptar "un alto el fuego completo e incondicional".