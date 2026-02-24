Paramount ofrece 31 dólares por acción por WBD en intento de superar acuerdo con Netflix

WBD indicó en un comunicado que la oferta revisada de Paramount podría ser más beneficiosa para los accionistas que el acuerdo actual con Netflix, que prevé la venta de los estudios y negocios de streaming de WBD a Netflix por 27,75 dólares por acción.

Si el consejo de administración de Warner concluye que la oferta revisada de Paramount es superior, Netflix tendría cuatro días para renegociar con WBD y proponer una contraoferta.

La oferta de PSKY es de 31 dólares por acción en efectivo, por los 30 dólares que había ofrecido anteriormente.

Además, ofrece 0,25 dólares por acción por trimestre si la transacción no se cierra después de septiembre de 2026, y se compromete también a pagar 7.000 millones de dólares si la operación falla por motivos regulatorios.

Asimismo, se compromete a pagar los 2.800 millones de dólares que WBD tendría que pagar a Netflix por romper su acuerdo, y aportaría capital adicional si fuera necesario para cumplir los requisitos de solvencia de bancos prestamistas.

En un comunicado separado, Paramount confirmó esta mañana que había presentado su propuesta revisada al consejo de WBD, sin precisar detalles.

En diciembre del año pasado, Netflix firmó un acuerdo preliminar para adquirir los estudios y los negocios de streaming de WBD por 27,75 dólares por acción, valorando esos activos en unos 72.000 millones de dólares, con un valor empresarial total cercano a los 82.700 millones.

Paramount respondió con una oferta hostil de 30 dólares por acción para toda la compañía, incluida su cartera de redes como CNN, TBS y TNT, así como activos digitales.

WBD, sin embargo, rechazó la oferta de Paramount por considerarla inferior en conjunto al acuerdo con Netflix y por riesgos asociados, incluyendo la financiación y la ejecución estratégica, manteniendo su respaldo a la transacción con Netflix.

El comunicado oficial emitido este martes por Warner subraya que no hay garantía de que Paramount esté ofreciendo una propuesta superior. Hasta la fecha, el consejo de administración de WBD sigue recomendando a sus accionistas que apoyen el acuerdo con Netflix.

La junta de WBD tiene programada una reunión especial de accionistas para el 20 de marzo de 2026, en la que se discutirá el acuerdo con Netflix, mientras el consejo evalúa la oferta revisada de Paramount.