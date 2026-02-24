Pekín afirma que las restricciones a entidades de Japón buscan frenar su "militarización"

En rueda de prensa, la portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning señaló hoy que "para salvaguardar la seguridad y los intereses nacionales y cumplir con obligaciones internacionales como la no proliferación, la parte china ha adoptado medidas conforme a la ley y la normativa".

"El propósito es detener la militarización de Japón y sus intentos de poseer armas nucleares, lo cual es completamente legítimo y razonable", añadió la vocera.

El Ministerio chino de Comercio anunció este martes la inclusión de 20 entidades japonesas en su lista de control de exportaciones y de otras 20 en una lista de observación, lo que implica restricciones a la exportación de artículos de doble uso y la suspensión de determinadas transferencias.

La decisión se produce en un contexto de fricciones entre Pekín y Tokio en materia de seguridad regional, incluida la cuestión del Estrecho de Taiwán, que China considera un asunto interno.