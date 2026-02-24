Petro ve clave la reforma agraria para impulsar la igualdad en la sociedad

"Estamos en una tensión entre desigualdad y extinción de la humanidad, se necesita equilibrar la sociedad desde el punto de vista de la igualdad para lograr poner de nuevo la bandera de la vida en el planeta tierra como guía prioritaria de la acción humana y política. Esa necesidad, en términos de tierra y de campo, se llama reforma agraria", expresó Petro.

El mandatario se refirió a este tema durante la inauguración de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20, sigla en inglés) en Cartagena de Indias.

La reunión, convocada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Gobierno colombiano, debatirá durante cinco días el acceso a la tierra y su tenencia segura, el uso sostenible del suelo, el ordenamiento territorial y el fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios.

Este encuentro se celebra veinte años después de la primera reunión de ICARRD, que tuvo lugar en Porto Alegre (Brasil) en marzo de 2006 y que puso en el centro del debate internacional el derecho de los campesinos a la tenencia de la tierra para combatir una desigualdad estructural.

En este contexto, el presidente colombiano criticó que la banca privada de su país gire "grandes volúmenes de crédito a cultivar etanol (alcohol etílico), a través de la caña de azúcar en grandes extensiones de tierra".

"¿Para qué se usa el etanol? Para echarle a la gasolina de los carros, no se usa para nada más. Y si se utiliza la tierra fértil para la máquina, ¿en dónde va la comida para los seres humanos? Hemos visto que la mayor parte del dinero de crédito que entrega la banca privada a la agricultura es para echar ganado en la selva amazónica", expresó Petro.

El mandatario afirmó que la Amazonía colombiana es donde "nacen los ríos que después irán al Brasil a alimentar las más grandes extensiones de tierra, y eso pasa en Ecuador y Perú también", por lo que la salvación de la selva empieza en su país.

"Es en el piedemonte donde nace el agua que empieza la salvación o la revitalización de la selva amazónica. Y si la banca está gastando el dinero de los ahorradores en dar crédito para que el ganado se coma, literalmente, la selva y la transforme en praderas y luego en desierto, ¿qué le va a pasar a la humanidad?", concluyó.