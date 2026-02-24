Polémica en Colombia por denuncias de Petro sobre supuesto fraude en próximas elecciones

"Existen pruebas de la persistencia del fraude electoral en Colombia", escribió Petro en X, donde cuestionó el sistema de preconteo de votos operado por la empresa privada ASD, filial de Thomas Greg & Sons, compañía contratista del Estado que también ha estado a cargo de la producción de pasaportes y con la que el mandatario está enfrentado.

Colombia celebrara elecciones legislativas el próximo 8 de marzo y las presidenciales el 31 de mayo, con una segunda vuelta, en caso de ser necesaria, el 21 de junio.

Según el mandatario, una testigo denunció que ASD utilizó en las elecciones de 2022 a centenares de contratistas que diligenciaban formularios con datos transmitidos por teléfono, incluso antes del cierre de las votaciones, lo que, en su opinión, pone en duda la transparencia de los resultados.

Además, Petro afirmó que en esos comicios supuestamente fueron modificados los resultados en al menos 4.200 mesas electorales mediante "iteraciones en los algoritmos", lo que, aseguró, habría restado unos 400.000 votos al Pacto Histórico, la coalición que lo llevó al poder ese mismo año.

Durante un consejo de ministros televisado, Petro pidió anoche acceso completo al código fuente del software electoral, es decir, al programa informático que procesa los resultados, con el fin de que pueda ser auditado por expertos independientes.

El mandatario añadió que no se ha cumplido plenamente una sentencia del Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, que ordenó que ese sistema estuviera bajo control estatal.

Parte del debate se remonta a las elecciones legislativas de 2014, cuando el Consejo de Estado anuló parcialmente unos resultados de las elecciones al Senado tras determinar que el partido MIRA había perdido curules por fallas en el escrutinio.

Ese proceso utilizó un software desarrollado por la multinacional española Indra, que durante años prestó servicios tecnológicos al sistema electoral colombiano.

Como consecuencia de esa decisión judicial, el software de escrutinio —que es el que define los resultados finales— pasó a ser propiedad del Estado en 2021 y desde entonces es operado exclusivamente por el Consejo Nacional Electoral (CNE), según han explicado las autoridades.

Ese mismo sistema que ahora cuestiona fue utilizado en las elecciones de 2022, en las que Petro resultó elegido presidente.

En respuesta a Petro, el procurador general, Gregorio Eljach, afirmó que las elecciones deben ser "nítidas" y nadie debe sembrar dudas sobre su transparencia, e invitó a los ciudadanos a participar en las urnas con confianza.

"Con la honra de nosotros no va a jugar nadie, por presidente que sea", dijo Eljach, quien añadió: "No puede nadie ir jugando con la honra ajena por un tuit que quién sabe en qué estado mental estaría el hombre en ese momento" en que lo escribió, dijo Eljach durante una rueda de prensa en Cartagena en referencia al presidente.

Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, llamó a tramitar por las vías institucionales cualquier reclamo electoral y aseguró que "no significa que no pueda haber reclamos o quejas sobre el proceso electoral. Estas pueden ser válidas, legítimas y deben ser tramitadas".

La Registraduría, el CNE y otros organismos de control han defendido la solidez del sistema electoral colombiano y han destacado que los programas informáticos cuentan con auditorías técnicas, incluyendo revisiones internacionales.

Expertos y autoridades han insistido en que el preconteo es solo una herramienta de divulgación rápida y que el resultado oficial lo determina el escrutinio manual y judicial.

Las autoridades colombianas suelen divulgar con rapidez los resultados electorales y salvo incidentes menores en algún lugar del país, nadie fuera de Petro cuestiona la transparencia de las elecciones.