Presidente de Supremo de EEUU acude a discurso sobre Estado de la Unión tras los aranceles

Además de Roberts, otros tres jueces del Supremo acudieron este martes al Capitolio, Elena Kagan, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett.

El mismo grupo de jueces asistió el año pasado, una señal de que los jueces no han cambiado sus planes o comportamiento a pesar de los ataques altamente personales del presidente después de su fallo en el caso de los aranceles.

La tradición no escrita marca que los jueces del Tribunal Supremo y el presidente de Estados Unidos coincidan en esta cita anual y pocas veces la tensión entre los representantes del poder Ejecutivo y Judicial ha sido tan intensa como esta noche.

Desde que el viernes pasado el Supremo anulara parcialmente los aranceles, uno de los ejes de la política económica de la Casa Blanca, Trump no ha escatimado críticas a la decisión judicial.

El presidente reaccionó con ataques personales contra los seis jueces del Supremo que votaron en contra de los aranceles y tras calificar la sentencia como "profundamente decepcionante", afirmó sin pruebas que los magistrados habían tomado la decisión "por intereses extranjeros".

Cuando le preguntaron, tras conocerse la anulación de los aranceles, si los jueces que votaron en su contra seguían invitados al Discurso del Estado de la Unión, respondió con un directo: "La verdad es que me da igual que vengan".

El juez Roberts fue el encargado de redactar la opinión de la sentencia en la que se declaraba que Trump se había excedido en su autoridad legal al ampararse en un estatuto de emergencia para imponer aranceles excesivos sin la aprobación del Congreso.