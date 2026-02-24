Primer ministro de Haití asistirá a reunión de Caricom y tendrá encuentro con Marco Rubio

Esta reunión de alto nivel reunirá a los dirigentes de la región en torno a grandes retos estratégicos relacionados con la seguridad regional, la integración económica, la resiliencia climática, la seguridad alimentaria y el refuerzo de la cooperación política en el espacio caribeño, indicó la Primatura de la República en un comunicado.

Fils-Aimé mantendrá reuniones bilaterales con varios dirigentes caribeños "con el fin de consolidar las relaciones de amistad, cooperación y solidaridad entre Haití y los Estados miembros de la Caricom".

El miércoles, el primer ministro tendrá un encuentro bilateral con Rubio, antes de regresar a Haití al día siguiente.

El Gobierno de Haití "pretende así renovar su determinación de contribuir plenamente a las iniciativas regionales destinadas a promover la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible en el Caribe", señaló el comunicado.