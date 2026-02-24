Prisión para un exconcejal italiano ultraderechista por matar de un tiro a un inmigrante

La sentencia impone una pena superior a la solicitada por la Fiscalía, que inicialmente pedía 11 años y 4 meses de cárcel, mientras que la defensa de Adriatici reclamaba la absolución alegando que actuó en legítima defensa.

Los hechos ocurrieron el 20 de julio de 2021 cuando Adriatici, entonces consejero de Seguridad en Voghera (norte), mató de un disparo a Younes El Boussettaoui, ciudadano marroquí de 39 años, tras un altercado en una plaza de la localidad.

El tribunal dispuso asimismo una indemnización provisional de 380.000 euros para los familiares de la víctima, desglosada en 90.000 euros para cada progenitor y 50.000 euros para cada uno de sus cuatro hermanos, según explicó el abogado de la familia, Marco Romagnoli.

"Esta condena devuelve la justicia a una familia que perseguía este pronunciamiento desde el primer día", afirmó Romagnoli a la salida del tribunal.

Por su parte, la hermana de la víctima, Bahija El Boussettaoui, se mostró satisfecha pero cautelosa: "No estaremos realmente contentos hasta que veamos a Adriatici entrar en la cárcel esposado".

Pese a la condena de 12 años, el exconcejal podrá beneficiarse de una reducción de un tercio de la pena final al haber optado por el rito abreviado.

La defensa de Adriatici, encabezada por el abogado Giuseppe Gastini, calificó el veredicto de error "totalmente alejado de lo que se reconstruyó en el proceso" y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo para casos similares.

Según Gastini, el tribunal no reconoció la provocación previa que sufrió su cliente, la cual considera demostrada en las grabaciones de vídeo aceptadas como prueba.

En este sentido, el letrado anunció que recurrirán la decisión ante el Tribunal de Apelación.